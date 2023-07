Nach Auszug: Wie geht es für Prinz Harry und Meghan weiter?

Wo kommen sie im Falle eines Besuchs unter? Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) sind die schwarzen Schafe der britischen Royals – und das fällt den beiden jetzt auf die Füße. Bereits im Januar erhielten die zwei den Räumungsbescheid für ihr britisches Heim, das Frogmore Cottage. Vor wenigen Tagen musste das Paar endgültig die Schlüssel abgeben und ihren verbliebenen Besitz herausräumen. Wie geht es nun nach dem Auszug für Harry und Meghan weiter?

Mit der Abgabe des Frogmore-Schlüssels haben die royalen Aussteiger in Großbritannien offiziell keinen Wohnsitz mehr. Es wird davon ausgegangen, dass Harry und Meghan nun im Falle eines Besuchs entweder im Hotel oder bei Freunden übernachten – oder etwa doch bei König Charles III. (74)? Laut The Sun müssen die Eheleute dafür eine "private Vereinbarung" mit Harrys Vater treffen, wenn sie künftig in einer der königlichen Residenzen wohnen wollen.

Die Chancen könnten hierfür gut stehen, denn: Bereits vor ihrem Auszug kam der königliche Palast dem Pärchen mit den Mietzahlungen entgegen. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben einen Beitrag von umgerechnet 2,7 Millionen Euro zum Sovereign Grant geleistet. [...] Sie haben ihre finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf das Anwesen erfüllt", erklärte ein offizieller Palastsprecher gegenüber Mail on Sunday.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images König Charles im Mai 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022

