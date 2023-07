Vater-Sohn-Duo: Prinz William und George genießen Kricket

Prinz William (41) macht einen Ausflug mit seinem Großen. Der britische Thronfolger ist stolzer Papa von drei Kindern. Mit seiner Frau Prinzessin Kate (41) zeigt er den Royal-Fans seine Sprösslinge George (9), Charlotte (8) und Louis (5) bei offiziellen Anlässen der Öffentlichkeit – und alle drei sind schon richtige Profis. Nun genießt der Prinz von Wales einen Ausflug mit seinem ältesten Sohn: William und George besuchten zusammen ein Kricket-Spiel.

Wie das Hello! Magazine berichtet, saßen William und George am Samstag ohne Mama und die Geschwister in der Loge bei einem Kricket-Testspiel. Gebannt und gut gelaunt verfolgten die beiden das Match von England gegen Australien. Dafür putzten sie sich richtig raus: Im Partnerlook mit Jackett und Hemd waren sie ein echter Hingucker. Der 41-Jährige verlieh seinem Look noch einen coolen Touch, indem er die ganze Zeit eine dunkle Sonnenbrille trug. Für Versorgung war auch gesorgt: Der neunjährige George durfte sich zwischendurch mit einer Pizza stärken.

Wie viel Spaß William mit seinen Kindern haben kann, hatte er auch bei dem großen Konzert anlässlich der Krönung seines Vaters König Charles (74) gezeigt. Während die Familie im Stehen die Musikshow verfolgt und mitgefeiert hatte, hatte er George und seine Schwester Charlotte geärgert: Mit einer kleinen Union-Jack-Flagge hatte er ihnen im Gesicht herumgewedelt und so für einen herzerwärmenden Moment gesorgt.

Getty Images Prinz William und Prinz George beim Kricket-Testspiel England gegen Australien

Getty Images Prinz William und Prinz George im Juli 2023

Getty Images Prinz George und Prinz William, Mai 2023

