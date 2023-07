Wie findet ihr neuer Lover Iris Kleins Brustvergrößerung?

Iris Kleins (56) neue Brüste kommen gut an! Seit der Trennung von Peter Klein (56) hat sich bei der Mutter von Daniela Katzenberger (36) ganz schön viel verändert. Die Influencerin treibt inzwischen viel mehr Sport und ließ bereits den ein oder anderen Beauty-Eingriff vornehmen. Mit Mister T. hat sie auch einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch was hält Iris' Lover eigentlich von ihrer Brustvergrößerung?

"Er war ja die ganze Zeit dabei und hat sie auch gleich gesehen", berichtet Iris in ihrer Instagram-Story. Dennoch sehe man aktuell noch nicht das Endresultat. "Er freut sich auf das Ergebnis, denn sie sind ja noch geschwollen und müssen auch verheilen. Er findet sie aber jetzt schon mega", stellt die 56-Jährige klar.

Ihren Fans präsentierte Iris ihren neuen Vorbau bereits stolz. Sie schoss Fotos von sich, während sie auf einer Liege an einem Pool lag. "Ins Wasser darf ich leider noch nicht, aber den beiden geht es prima", meinte die Brünette auf Instagram. Aktuell müsse Iris noch Stütz-BHs tragen und ihre Brüste massieren, erklärte sie.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren neuen Brüsten im Juni 2023 auf Mallorca

Instagram Iris Klein und die Hand ihres Freundes Mr. T

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren beiden Hunden, 2022

