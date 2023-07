Stolz auf Vorbau: Iris Klein zeigt ihre neuen XXL-Brüste!

Iris Klein (56) ist richtig happy mit ihren beiden neuen Schätzen! Nach der Trennung von ihrem Ehemann Peter (56) hat sich die TV-Bekanntheit einmal rundum erneuern lassen: Sie ließ sich nicht nur die Lippen aufspritzen, sondern nahm auch eine Brustvergrößerung vor! 550 Gramm pro Seite wurden der Mutter von Daniela Katzenberger (36) in ihre Brüste gepackt. Inzwischen ist die OP elf Tage her – und Iris entspannt mit ihren neuen Begleitern schon wieder ganz stolz am Pool.

Mittlerweile ist sie von der Operation in Deutschland wieder zurück in ihre Wahlheimat Mallorca gekehrt – und gönnt sich und ihren beiden Granaten ihr erstes Sonnenbad! "Ins Wasser darf ich leider noch nicht, aber den beiden geht es prima", freut sich Iris auf Instagram. Ihr neuer Vorbau kann sich im knappen schwarzen Paillettenbikini auch wirklich sehen lassen. Ganz verheilt sind ihre neuen Babys aber noch nicht: Die 56-Jährige darf ihre Stütz-BHs nur für zwei Stunden am Tag ablegen und muss ihre Brüste auch noch ausgiebig massieren.

Mit ihrem Dekolleté scheint Iris aber schon jetzt rundum zufrieden zu sein. Bereits kurz nach der Operation zeigte sie sich ganz begeistert über den Anblick ihrer gepimpten Oberweite. "Die Brüste sehen toll aus, die Brustwarzen sind durchblutet, […] da bin ich so happy!", schwärmte der OP-Fan.

