"Ex on the Beach"-Maurice und seine Ex drehten Erotikvideo

Maurice Furkert machte sich vor der Kamera nackig. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ist derzeit bei Ex on the Beach zu sehen. In der aktuellen Folge wurde es für den Hottie ernst: Denn am Strand traf er auf seine Ex-Freundin Anastasia – und die hatte mächtig Redestoff im Gepäck. Bei einem Vieraugengespräch ließen die einstigen Turteltäubchen ihre Beziehung Revue passieren. Dabei plauderte die Blondine kurzerhand aus: Sie drehte gemeinsam mit Maurice ein Erotikvideo.

Schon zu Beginn der Aussprache wurde klar: Der OnlyFans-Account seiner ehemaligen Freundin war dem Realitystar schon immer ein Dorn im Auge. Doch Anastasia zeigte dafür wenig Verständnis, denn wie sie sagte, habe Maurice bei einem Clip sogar mitgemacht. "Ich habe mit ihr ein Video gemacht, für OnlyFans. Ein Erotikvideo. Das stimmt, ja", gab der wenig später kleinlaut zu. Dennoch könne er nicht verstehen, warum man sich nackt im Netz präsentieren müsse.

Doch nicht nur Anastasias Job habe zur Trennung geführt. Maurice erklärte nämlich, dass er während der Beziehung viel feiern gewesen sei und gemerkt habe, wie sehr er das vermisst. "Das hat auch Einfluss auf meine Gefühle gehabt, das sage ich dir ganz ehrlich", gab der Hottie offen zu. Anastasia erwiderte daraufhin sichtlich verletzt: "Wenn ich nur feiern will, dann mache ich doch Schluss."

RTL "Ex on the Beach"-Kandidatin Anastasia

Maurice Furkert

Maurice Furkert

