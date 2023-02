Das erlernte Michael B. Jordan von Chadwick Boseman (†43)

Sie waren gute Freunde! Michael B. Jordan (36) und Chadwick Boseman (✝43) standen als Schauspieler gemeinsam für den Erfolgsfilm Black Panther vor der Kamera. Letzterer verstarb im August 2020 nach mehrjährigem Kampf mit Dickdarmkrebs und viele Kollegen waren sehr schockiert über den großen Verlust. Auch bei Michael sitzt der Schmerz noch tief, doch der "Creed"-Darsteller weiß: Er durfte viel von Chadwick erlernen!

In der Talkshow The View schildert der 36-Jährige: "Was Chadwick uns allen beibrachte, ist, dass man aus jedem einzelnen Moment das beste machen muss." Im Weiteren erklärt der Ex von Lori Harvey (26): "Das Leben ist so kurz – man hat nur eine bestimmte Zeit mit den Menschen, die man liebt. Also muss man den Wert jeder einzelnen Sekunde schätzen." In Bezug auf seine Beziehung zu Chadwick sei sich Michael sicher, dass die beiden eine sehr besondere Bindung gehabt hätten.

Auch äußert der "Creed"-Darsteller, dass er bis zuletzt keinen Schimmer davon gehabt habe, wie schlecht es um seinen Kollegen stand. "Er hat das Geheimnis über seine Krankheit für so lange Zeit gehalten und hat einfach immer weitergearbeitet", sagt Michael. Für ihn bestehe kein Zweifel: "Chadwick war eine Inspiration für alle Menschen, die sich mit ihm umgaben."

Getty Images Michael B. Jordan, Chadwick Boseman und Angela Bassett im Jahr 2019

Getty Images Winston Duke, Chadwick Boseman und Michael B. Jordan im Jahr 2018

Getty Images Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o und Chadwick Boseman im Jahr 2018

