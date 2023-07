Kate Garraways Mann muss nach Royal-Ehrung ins Krankenhaus!

So sollte der Tag für Kate Garraway (56) und Derek Draper (55) nicht laufen! Die Moderatorin und der Autor sind bereits seit 2005 verheiratet. Gemeinsam hatten die beiden Briten schon so manchen Schicksalsschlag durchstehen müssen – zuletzt die schwere Long-Covid-Erkrankung des Polit-Beraters, wegen der er sogar im Koma gelegen hatte. Seitdem leidet Derek an gesundheitlichen Problemen und sitzt im Rollstuhl. Nun folgte ein erneuter Tiefschlag: Nach einer Ehrung in Windsor Castle musste Derek erneut ins Krankenhaus.

Das berichtet Kate selbst auf ihrem Instagram-Profil. Zu mehreren Fotos, die sie unter anderem mit Prinz William (41) zeigen, schreibt der "Good Morning Britain"-Star: "Was für eine Woche, die mit Derek im Krankenhaus begann und mit Derek im Krankenhaus endete!" Was genau die Ursache für den medizinischen Einsatz war, verrät die zweifache Mutter nicht. Sie erklärt jedoch: "Der tägliche Kampf geht weiter – aber die Tatsache, dass er am Mittwoch dabei sein konnte, ist so wertvoll!"

Kate durfte sich vor dem Zwischenfall über eine besondere Auszeichnung freuen: Der 56-Jährigen wurde dort von Prinz William der Order of the British Empire verliehen. Den Ritterorden tragen auch schon andere Promis – darunter Keira Knightley (38), Emma Thompson (64) und Adele (35).

Instagram / kategarraway Derek Draper mit seinem Pfleger

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Getty Images Kate Garraway vor Windsor Castle

