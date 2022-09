Roger Federer brach nach letztem Tennis-Match in Tränen aus

Es war ein Abschied für immer: Tennis-Legende Roger Federer (41) entschied sich dazu, seine Karriere auf dem Tennisfeld zu beenden. Der 41-Jährige kann zurückblicken auf eine atemberaubende Laufbahn, in der er sich 20 Grand-Slam-Titel holte. Er spielte am Freitag sein letztes Match beim Laver Cup in London. Die 3-Satz-Niederlage war für ihn an diesem Abend aber nebensächlich. Bei seinem Abschied brach der Profisportler jetzt in Tränen aus!

"Ich habe mich gefreut, Tennis zu spielen und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Es war eine perfekte Reise, ich würde alles noch einmal genau so machen", brach Roger im Interview nach dem Match vor 17.500 Fans in der O2-Arena in Tränen aus. Das Schweizer Ass richtete sich in seiner emotionalen Rede auch an seine Frau Mirka, die in guten wie in schlechten Zeiten seiner Karriere immer für ihn da gewesen sei: "Sie hätte mich schon vor langer Zeit aufhalten können, aber sie hat es nicht getan. Sie hat mich weiterspielen lassen, was erstaunlich ist."

Der achtfache Wimbledonsieger erzählte weiter: "Es war ein wunderbarer Tag, ich habe den Jungs gesagt, dass ich glücklich und nicht traurig bin." Er habe es vor allem genossen, seine Schuhe ein letztes Mal vor einem Match zu binden. "Alles war ein letztes Mal", realisierte Roger das Ende seiner Karriere als Tennis-Star.

Action Press Roger Federer bei seinem letzten Tennis-Match in London

Getty Images Roger Federer umarmt seine Frau Mirka

Action Press Roger Federer bei seinem letzten Tennis-Match in London, September 2022

