Drena De Niro teilt emotionale Worte an Sohn Leandro (†19)

Drena De Niro (51) teilt einen emotionalen Post. Die Tochter von dem Schauspieler Robert De Niro (79) verlor am Sonntag ihren Sohn Leandro De Niro Rodriguez (✝19) im jungen Alter. Und das – nachdem der Teenager so viele Pläne hatte, in die Fußstapfen seines Großvaters treten und im Filmbusiness durchstarten wollte. Einen Tag nach seinem tragischen Tod widmet seine Mutter ihm nun rührende Zeilen.

"Du warst Freundlichkeit, Akzeptanz und Liebe und ich kann nicht glauben, dass alles echt ist, du hast alles erträglich gemacht und jede Last leichter gemacht. Derselbe Mann, der uns aus dem Krankenhaus abgeholt hat, als du geboren wurdest, hat uns zum Bestattungsinstitut gefahren", schreibt Drena unter einem Foto ihres Sohnes auf Instagram. Außerdem fügt die 51-Jährige hinzu: "Mein Herz ist für immer gebrochen. Ich, Papa und deine Familie lieben dich."

Bereits gestern meldete sich Drena im Netz zu Wort und teilte ihre Gedanken: "Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können. Es tut mir so leid, mein Baby." Woran ihr Sohn verstorben ist, gab Drena bisher nicht bekannt.

