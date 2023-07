Henrik Stoltenberg hat viele seiner Freunde "aussortiert"

Henrik Stoltenberg hat sich auch privat von einigen Leuten distanziert. Der einstige Love Island-Kandidat hatte sich nach der Trennung von Paulina Ljubas (26) immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nachdem er wegen rechter Parolen verurteilt worden war, hatte man zunächst gar nichts mehr von ihm gehört. Vor wenigen Monaten gab es dann endlich ein Lebenszeichen. Henrik hat sein Leben inzwischen komplett umgekrempelt – inklusive seines früheren Freundeskreises.

In seiner Instagram-Story gab der Politiker-Enkel preis, dass er "fast alle" seiner alten Freunde "aussortiert" habe. Ein paar Menschen liegen ihm aber offenbar nach wie vor am Herzen. "Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen, Sport und Reisen", gehöre zu den Dingen, die ihn momentan glücklich machen. Seit Henrik, der sich viel in Frankreich aufhält, wieder in Deutschland ist, spüre er bei einigen Menschen einen komischen Vibe.

In Sachen Liebe ist der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer mittlerweile wohl ebenfalls offen für neue Leute. Auf die Frage, ob er eher unbekannte Personen daten würde, antwortete er: "Viel lieber." Auch eine Frau mit Kind sei kein Problem für ihn: "[Ich] wüsste nicht, was dagegen spricht."

Henrik Stoltenberg, Realitystar

Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Teilnehmer

Henrik Stoltenberg, Influencer

