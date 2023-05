"Endlich frei": Henrik Stoltenberg geht es richtig gut!

Henrik Stoltenberg scheint es wieder richtig gut zu gehen! Der Reality-TV-Star sorgte in der Vergangenheit mit Alkoholeskapaden und Co. immer mal wieder für Negativschlagzeilen. Den traurigen Höhepunkt diesbezüglich erreichte er allerdings vor wenigen Monaten, als er unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Daraufhin zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und krempelte seinen Lebensstil komplett um. Und damit geht es Henrik richtig gut!

"Mir geht es blendend, besser denn je. Positiv, glücklich, einfach schön", freute er sich in seiner Instagram-Story. In den vergangenen Monaten habe er sich vor allem auf das Wesentliche besonnen, an sich gearbeitet und unter anderem auch auf Alkohol und Partys verzichtet. "Es ist ein anderes Lebensgefühl – ich fühle mich endlich frei. Ich fühle mich endlich wie der Mensch, der ich eigentlich bin. Ich muss diese Maske nicht mehr tragen, ich habe diese ganzen falschen Menschen nicht mehr um mich rum", meinte er.

Er habe sich immer als krasser Partyboy gesehen – dabei sei er das gar nicht. Früher habe sich teilweise selbst verloren und mal den falschen Weg gewählt, inzwischen habe er sich aber wieder selbst gefunden. "Mir geht es wirklich sehr, sehr gut", verkündete Henrik stolz.

