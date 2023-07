Insider verrät: So penibel soll Adele bei ihrem Hausbau sein

Adele Adkins (35) überlässt nichts dem Zufall! Nach dem Megaerfolg mit ihrem Album "30" hatte die Sängerin einen Teil ihres Vermögens investiert und Sylvester Stallone (76) im Januar 2022 kurzerhand sein Anwesen abgekauft. Rund 51 Millionen Euro soll die "Easy On Me"-Interpretin für das 3,5 Hektar große Grundstück hingeblättert haben – doch noch immer ist sie mit den Renovierungsarbeiten zu Gange. Jetzt berichteten Baustellenmitarbeiter: Adele achtet auf jedes kleine Detail!

Gegenüber Bild plauderten einige Handwerker aus, dass die Sängerin beinahe jeden Tag auf der Baustelle verbringe, um alles im Blick zu behalten. "Sie läuft mit Fliesen in der Hand durch Küche und Bad. Morgens sind die Kacheln in der Küche grau-blau, ein paar Stunden später kommt sie mit grünen Fliesen zurück. Das ist der absolute Horror", erklärte ein Fliesenleger genervt. Obwohl Adele einen Innenarchitekten engagiert habe, mische sie sich in jede Entscheidung ein.

Ihr neues Anwesen kann sich jedenfalls sehen lassen: Denn das Haus besitzt ganze acht Schlafzimmer, zwölf Bäder und diverse andere Luxus-Features wie Kino, Infinitypool, Sauna und Co. Zudem ist Adele umgeben von weiteren Stars wie Eddie Murphy (62) und Denzel Washington (68), die sich in der Nachbarschaft niedergelassen haben.

MEGA Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2023

