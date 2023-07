Katie Price entdeckt! Schon wieder illegal im Auto unterwegs

Das könnte teuer für Katie Price (45) werden. Bereits 2021 setzte sich die TV-Bekanntheit ohne gültigen Führerschein und unter Alkoholeinfluss ans Steuer und verursachte anschließend einen schweren Unfall. Nachdem sie ihren Führerschein nach einigen Monaten zurückbekommen hatte, folgte ein erneutes Fahrverbot wegen gesundheitlicher Probleme. Vor einigen Wochen erhielt Katie ihren Führerschein zurück: Doch jetzt könnte eine Geldstrafe auf sie zukommen.

Das 45-jährige Glamour-Model wurde am Steuer eines weißen Nissan Elgrand an einer Tankstelle in Sussex von Paparazzi abgelichtet. Zwar besitzt das Fahrzeug laut The Sun einen gültigen TÜV, doch der Wagen ist nicht versteuert. Und das könnte nun teuer werden: Denn wenn Autofahrer beim Fahren eines unversteuerten Autos erwischt werden, müssen sie mit einer Geldstrafe von bis zu 1.500 Euro rechnen.

Bereits zuvor hatte Katie über den schrecklichen Unfall von vor zwei Jahren gesprochen. "Ich hätte jemand anderen töten können. Ich habe es verdient, bestraft zu werden, genug ist genug", stellte die Bekanntheit klar. Außerdem fügte sie hinzu: "Ins Auto zu steigen war ein schrecklicher Fehler, der mir so leidtut."

Instagram / katieprice Katie Price in ihrem Haus

Getty Images Katie Price im April 2023 in London

Instagram / katieprice Katie Price

