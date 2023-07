"Ofen ist aus": Zwischen Kate Merlan und Jakub läuft nichts

Das Feuer zwischen Jakub (27) und Kate Merlan-Jarecki (36) ist wohl erloschen. Die beiden Realitystars gaben sich 2021 das Jawort – doch nicht einmal ein Jahr später platzte ihr Traum vom gemeinsamen Leben bis ans Ende ihrer Tage: Sie gaben 2022 ihre Trennung bekannt. Allerdings näherten sie sich in der Sendung Prominent getrennt wieder an und zeigten sich danach auch noch oft zusammen. Aber nun stellt die Influencerin klar: Zwischen Kate und Jakub läuft es einfach nicht mehr.

Die Beauty spricht in ihrer Instagram-Story Klartext. "Ich denke, dass bei uns der Ofen aus ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch einfach, da gibt es nicht mehr viel zu retten", stellt sie klar. Doch was genau ist der Grund für diese Entscheidung? So hatten die beiden in den vergangenen Monaten schöne Momente, in denen sie auch dachten, dass es klappen könnte – jedoch überwogen zum Schluss dann doch die Probleme in ihrer Noch-Ehe. Laut der 36-Jährigen befinde sich der Kicker in einer Lebensphase, in der er total unglücklich sei. "Er kann sich, glaube ich, selbst nicht kontrollieren und wütet herum und tritt alles mit Füßen, was eigentlich gut für ihn gewesen wäre, und ich muss ihn jetzt gehen lassen, ich werde ihn jetzt loslassen, weil ich ihm nicht mehr helfen kann", erklärt sie.

Kate sei einfach mit ihrem Latein am Ende. "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles für ihn gemacht habe und das aus purem Herzen", verrät sie ihren Fans und merkt an: "Er muss einfach mal lernen, sich selbst zu lieben, vorher wird er es nicht schaffen einen anderen Menschen zu lieben und glücklich zu machen." So habe Jakubs Verhalten dazu geführt, dass er in Kates Augen nicht mehr der Mann sei, denn sie geliebt und geheiratet habe.

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Kate Merlan im Januar 2023

Kate Merlan im Juli 2023

