"Ohne neues Album": Rihanna bricht mal eben Spotify-Rekord!

Rihanna (35) ist nicht aufzuhalten! Seit Jahren schwimmt die Sängerin schon auf der Erfolgswelle. Neben der Musik geht sie 2017 mit ihrer Kosmetikmarke Fenty Beauty unter die Unternehmer und zählt seither zu den ganz Großen der Branche. Es scheint, als würde alles, was Riri anfasst, zu Gold werden, so auch zuletzt: Denn Rihanna bricht Streaming-Rekorde – und das, ohne in den vergangenen Jahren ein einziges Album veröffentlicht zu haben.

Als die bisher erste Künstlerin erreichen gleich zehn ihrer Songs je eine Milliarde Streams auf Spotify. Auf Instagram macht Rihanna deshalb ihre Follower darauf aufmerksam, dass die Veröffentlichung ihres bisher letzten Albums "Anti" mittlerweile sieben Jahre zurückliegt. "Bad Gal billi. Und das ohne neues Album", prahlt sie in dem Post, der die Schlagzeile ihres neuesten Meilensteins abbildet. Ihrem Beitrag fügt die 35-Jährige zuletzt ein Emoji mit herausgestreckter Zunge sowie eine Barbados-Flagge hinzu.

Auch auf anderen Plattformen katapultierte sich Rihanna mit ihrer weltweiten Beliebtheit bereits an die Spitze. Sie gehört auf Social Media zu den absoluten Megastars: Mit inzwischen 108 Millionen Followern ist die "Umbrella"-Interpretin die meistgefolgte Person auf Twitter. Damit überholte sie die bis dahin führende Katy Perry (38).

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Anzeige

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna, Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de