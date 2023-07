Schmerzensschreie: Venus Williams verletzt sich am Knie

Venus Williams (43) sorgt für einen Schockmoment. Seit ihrem Debüt im Jahr 1998 gehört die amerikanische Tennisspielerin zu den erfolgreichsten Sportlerinnen der Welt. Zwar hatte Venus in den vergangenen Jahren regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen, doch davon ließ sich der Sportprofi bisher nicht aufhalten. Bei einem Wimbledon-Duell gegen die Ukrainerin Elina Svitolina betrat sie das Tennisfeld trotz Knieverletzung. Doch dann der Schock: Venus fuhr ein Schmerz ins Knie und sie fiel zu Boden.

In einem Twitter-Video kann man die Sekunden des Schreckens verfolgen: Venus rückt in Richtung Netz vor, rutscht auf dem Rasen aus und landet auf dem Boden des Spielfeldes. Anschließend schreit Venus vor Schmerzen und fasst sich dabei an ihr Bein. Dies war bereits das zweite Mal an diesem Tag, dass sich die Tennisspielerin an ihrem Knie verletzte. Bereits zuvor stürzte Venus und musste eine Pause einlegen, während ihr medizinisches Team ihr bereits bandagiertes Knie untersuchte.

Bereits im Januar sagte die 43-Jährige ihre Teilnahme an den Australian Open ab. Auf Twitter gaben die Organisatoren des Sport-Events nun bekannt, dass die Amerikanerin sich bei den ASB Classic in Neuseeland verletzt hatte. Deshalb sei sie nicht in der Lage, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Getty Images Venus Williams bei einem Tennisspiel

