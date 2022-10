Venus Williams fühlt sich in ihrem Single-Leben "gefangen"

Venus Williams (42) möchte sich nicht übereilt in eine neue Beziehung stürzen. 2017 lernte die Tennisspielerin den Finanzmann Nicholas Hammond kennen und lieben. Doch nach zwei Jahren Beziehung trennte sich das Paar. Seither ist es ruhig um das Liebesleben der Profisportlerin geworden. Wie Venus nun in einem Interview verriet, tue sie sich ziemlich schwer damit, ihr Singledasein hinter sich zu lassen.

"Ich habe lange ein Single-Leben geführt und ich glaube, es ist wirklich einfach, in einem Single-Leben gefangen zu sein", erzählte die 42-Jährige in einem Gespräch mit Glamour. Die Sportlerin offenbarte, dass es ihr nicht leicht falle, ihr diesen Zustand zu beenden. Schnell eine neue Beziehung einzugehen, sei einfach nicht ihr Ding. "Wir sind alle unterschiedlich. So bin ich und so funktioniere ich und damit habe ich kein Problem", stellte Venus klar.

Dennoch habe sie vor, an sich zu arbeiten und neue Wege zu gehen. "Man kann nicht an einer Beziehung oder am Singledasein festhalten. Man muss in der Lage sein, zum richtigen Zeitpunkt etwas zu verändern – selbst wenn man das nicht will oder nicht bereit ist, sollte man sich einfach darauf einlassen", betonte die Profisportlerin.

