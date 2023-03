Darum feiern Venus und Serena Williams keine Geburtstage

Die Williams-Schwestern halten an ihren Traditionen fest. Venus (42) und Serena Williams (41) gehören zu den Sternchen des Tennishimmels: So ist die ältere der beiden siebenfache Grand-Slam-Siegerin, während ihre Schwester sich stolze 23 Mal den Titel holte. Auch gemeinsam im Doppel konnten sie vier Mal das Turnier für sich entscheiden. Die beiden Frauen verbindet aber noch viel mehr als nur das: Sie sind beide Anhänger der Zeugen Jehovas. Aus diesem Grund feiern Venus und Serena auch keine Geburtstage!

Die Familie der beiden Tennis-Stars gehört der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas an. Da sich diese Glaubensrichtung darauf beruft, dass in der Bibel keine Geburtstage gefeiert werden, verzichten auch ihre Anhänger darauf – und so auch Venus und Serena. "Zeugin Jehovas zu sein ist mir wichtig", gab die 41-Jährige in einem Vogue-Interview zu und merkte an: "Aber ich habe es nie wirklich praktiziert." Dennoch halte die Ex-Tennisspielerin einige der Bräuche und Traditionen ein.

Doch wie sieht es mit Serenas Tochter Alexis Olympia (5) aus? Auch für die Fünfjährige gibt es wohl keine Geschenke, wie ihre Mutter bei einer Pressekonferenz während des US-Open-Turniers im Sommer 2018 verraten hatte: "Olympia feiert keine Geburtstage. Wir sind Zeugen Jehovas, also machen wir so was nicht."

Getty Images Serena und Venus Williams beim US-Open-Turnier 2022

Getty Images Serena Williams, ehemalige Tennisspielerin

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im März 2022

