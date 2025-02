Sind Andrea Preti und Tennislegende Venus Williams verlobt?

Venus Williams (44) scheint ihr Liebesglück gefunden zu haben! Die 44-jährige Tennislegende wurde kürzlich in Rom mit dem 36-jährigen Schauspieler Andrea Preti gesichtet. Dabei trug sie einen auffälligen Diamantring an ihrer linken Hand, was die Gerüchte über eine mögliche Verlobung befeuert. Fotos, die People vorliegen, zeigen die beiden, wie sie sich außerhalb einer Trainingseinheit innig umarmen und küssen. Andrea beobachtete Venus auch liebevoll vom Spielfeldrand, während sie sich auf ihr Spiel konzentrierte.

Erste Hinweise auf ihre Romanze gab es bereits im Sommer 2024, als das Paar einen gemeinsamen Urlaub in Nerano an der italienischen Amalfiküste verbracht hatte. Hier waren sie beim Bootfahren und Entspannen in trauter Zweisamkeit abgelichtet worden. Später wurden sie erneut gesichtet, wie sie sich Hand in Hand in New York City und auf den Bahamas zeigten. In sozialen Netzwerken teilte Venus sogar ein Foto mit Andrea und beschrieb ihn darin als "die beste Gesellschaft".

Venus hält ihr Privatleben bekanntlich meist unter Verschluss. Nachdem ihre Beziehung zu Elio Pis im Jahr 2012 und später zu Nicholas Hammond, die 2019 endete, vorbei war, wurde es ruhig um die ältere Schwester von Serena Williams (43). In einem Interview mit Glamour UK hatte sie 2022 erklärt, dass sie jahrelang single gewesen sei und Schwierigkeiten gehabt hätte, aus dieser Routine auszubrechen. "Ich war lange single und finde, es ist leicht, in diesem Lebensstil stecken zu bleiben. Für mich war es manchmal sogar schwieriger, da herauszukommen", sagte sie damals. Und fügte hinzu: "Es bringt einen dazu, über sich selbst, die eigenen Wünsche und das eigene Verhalten nachzudenken." Dank Andrea zeigt sie sich nun ungewohnt offen und strahlt dabei neues Glück aus. Über den Italiener, der durch Fernsehserien und Filme in seiner Heimat bekannt geworden ist, ist abseits seiner Karriere wenig bekannt. Doch die Bilder sprechen für sich: Die Chemie zwischen ihm und Venus scheint einfach zu stimmen und vielleicht wagen beide bald sogar den nächsten Schritt.

Getty Images Venus Williams, Sportlerin

Getty Images Venus Williams bei den Tennis-USA-Open 2022

