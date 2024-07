Erwischt: Venus Williams genießt Date mit Schauspieler!

Gibt es ein neues Pärchen in der Welt der berühmten Persönlichkeiten? Venus Williams (44) und Andrea Preti bringen jetzt die Gerüchteküche zum Brodeln, denn sie wurden während eines gemeinsamen Bootsausflugs in der italienischen Stadt Nerano gesichtet. Dort verbrachten die Tennisspielerin und der Schauspieler allem Anschein nach ein bisschen Zweisamkeit – und wie Schnappschüsse zeigen, die DeuxMoi vorliegen, verhalten sich die beiden bereits sehr vertraut.

An Bord der Jacht schienen die Schwester von Serena Williams (42) und Andrea eine Menge Spaß zu haben. Sie genossen ein entspanntes Essen und unterhielten sich angeregt – was dazu führte, dass beide nicht mit dem Grinsen aufhören konnten. Außerdem gingen Venus und ihre angebliche neue Flamme schon ein wenig auf Tuchfühlung. Auf den Fotos ist zu erkennen, dass der 36-Jährige entweder einen Arm um sie legte oder sie mit beiden Händen liebevoll massierte.

Keiner der beiden Turteltauben hat sich bisher zu der Romanze geäußert – es ist also nicht bekannt, wie sie sich kennengelernt haben. Ob es vielleicht über die Dating-App Raya passiert ist? Vergangenes Jahr enthüllte The Sun nämlich, das Profil der Sportlerin gefunden zu haben, während sie sich in London aufgehalten hatte. Inwiefern sie damit erfolgreich war, ist nicht bekannt – und auch nicht, wie lange die App bei ihr in Benutzung war.

Getty Images Andrea Preti, Schauspieler im April 2024

Getty Images Venus Williams im September 2022

Glaubt ihr, Venus und Andrea werden ihre Romanze bald offiziell bestätigen? Wenn sich die beiden mögen, spricht ja nichts dagegen! Nein, ich denke, sie werden sie vorerst für sich behalten. Ergebnis anzeigen



