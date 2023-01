Venus Williams sagt Teilnahme an den Australian Open ab!

Bittere Enttäuschung für Venus Williams (42)! Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin schrieb bei den Australian Open schon Geschichte. Im Jahr 1998 hatte sie ihr Debüt gegeben und nahm seitdem insgesamt 21 Mal an dem Turnier teil. Sogar mit ihrer Schwester Serena Williams (41) holte sich der Tennis-Star im Damen-Doppel vier Mal den Titel. Aber auch gegen ihre bessere Hälfte setzte sie sich in der Vergangenheit durch – im Einzel gewann sie zwei Mal. Doch jetzt hat Venus ihre diesjährige Teilnahme an den Australian Open plötzlich abgesagt!

Auf Twitter gaben die Organisatoren des Sport-Events nun bekannt, dass die 42-Jährige beim bevorstehenden Turnier in Melbourne nicht mit von der Partie sein wird. Der Grund: Die Amerikanerin hatte sich diese Woche bei den ASB Classic in Neuseeland verletzt. Deshalb sei sie nicht in der Lage, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Ob die Profi-Sportlerin dann endlich Zeit hat, etwas an ihrem Single-Dasein zu ändern? In einem Gespräch mit Glamour hatte Venus im Oktober verraten: "Ich habe lange ein Single-Leben geführt und ich glaube, es ist wirklich einfach, in einem Single-Leben gefangen zu sein." Es sei schwierig für sie, sich auf jemanden einzulassen – nicht zuletzt, weil sie selbst auch eine schwierige Person sei, wie sie zugegeben hatte.

Getty Images Venus Williams' große Leidenschaft ist das Tennisspielen

Getty Images Venus Williams bei den Oscars 2022

Getty Images Venus Williams im Februar 2022

