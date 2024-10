Schwesterliebe: Serena und Venus Williams sind enger denn je

Serena Williams (43) und ihre Schwester Venus (44) sind immer noch voneinander abhängig – das verrät die Tennisspielerin im Interview mit Glamour. "Manche Dinge ändern sich nie", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich will nicht einmal nicht von ihr abhängig sein. Ich liebe sie. Ich will nicht, dass unsere Leben jemals getrennt sind." Obwohl Serena ihren Rücktritt vom Tennissport im August 2022 ankündigte, während Venus weiterhin professionell an Wettkämpfen teilnimmt, sollen sich die beiden näher stehen als je zuvor – wenn auch nicht auf dem Tennisplatz.

Den Tennissport beschreibt Serena als einsam, weshalb ihr ihre Bindung zu Venus so wichtig ist. "Man ist zehn oder elf Monate im Jahr unterwegs. Da ist man wirklich darauf angewiesen, dass jemand anderes da ist. Und Venus war da, und wer sonst sollte mich verstehen können?", berichtet sie dem Magazin. "Wir lebten bis ein Jahr vor der Geburt von Olympia (7) zusammen, also buchstäblich unser ganzes Leben." Olympia ist Serenas erste gemeinsame Tochter mit Ehemann Alexis Ohanian (41). Im August 2023 brachte der Tennisstar seine zweite Tochter Adira (1) zur Welt. So betont Serena ebenfalls in dem Interview, dass sie sich aufgrund ihrer eigenen Bindung zu Venus auf eine Schwester für Olympia freute: "Schwestern sind etwas ganz Besonderes."

Sowohl Serena als auch Venus gelten als Tennisikonen. Sie wurden von ihren Eltern trainiert und haben mehrere Grand-Slam-Titel und olympische Medaillen gewonnen. In den vergangenen Monaten waren die Williams-Schwestern allerdings auch in der Modewelt beschäftigt und posierten gemeinsam auf der Met Gala oder der Mailänder Fashion Week. Sie sehen sich mittlerweile sogar noch ähnlicher als zuvor, nachdem Venus sich ihre Haare wie Serena blondieren ließ. "Als ich es sah, war ich sofort begeistert", sagte sie gegenüber Us Weekly. "Und ich dachte: 'Oh, mein Gott, es sieht genau wie Serena aus.'"

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Adira und Olympia

Getty Images Venus und Serena Williams im März 2022 in Los Angeles

