Im gelben Bikini: Jana Kramer präsentiert ihren Babybauch

So groß ist ihre Babykugel bereits. Jana Kramer (39) und Allan Russell (42) verkündeten vor wenigen Wochen die Schwangerschaft der Beauty. Vor Kurzem enthüllte die Schauspielerin dann auch das Geschlecht ihres Babys: Das Paar erwartet einen kleinen Jungen. Auch den errechneten Geburtstermin gab die US-Amerikanerin bekannt: Er fällt auf ihren 40. Geburtstag, also den 2. Dezember. Bis dahin hat Jana noch genug Zeit, um ihren Babybauch immer wieder gekonnt in Szene zu setzen.

Jana teilte am Dienstag herzerwärmende Schnappschüsse von ihren Feierlichkeiten zum vierten Juli mit ihrer Familie auf Instagram. Die schwangere 39-Jährige zeigte ihren wachsenden Babybauch, während sie den sonnigen Tag am See in einem leuchtend gelben Bikini genoss. Ihre brünetten Haare trug die Schönheit glatt. Auf einem entzückenden Foto war außerdem Janas Tochter zu sehen, wie sie ihren Babybauch zärtlich in den Arm nahm.

Kurz vor der Schwangerschaft gab es aber bereits andere süße Neuigkeiten: Anfang Januar hatte Jana Kramer ihre neue Beziehung verkündigt. Im Mai gingen die beiden dann noch einen Schritt weiter: Der Ex-Fußballer ging vor der 39-Jährigen auf die Knie – der Moment sei sehr emotional gewesen und "es habe sich einfach richtig angefühlt."

Instagram / kramergirl Jana Kramers Sohn Jace

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrer Tochter

Instagram / kramergirl Jana Kramer, Schauspielerin

