Jakub Merlan-Jarecki schließt Liebes-Comeback mit Kate aus

Es ist endgültig! Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27) hatten sich 2021 das Jawort gegeben. Doch nur ein Jahr später war das große Liebesglück vorüber und die Realitystars trennten sich. Bei Prominent getrennt näherte sich das Paar zwar wieder an, doch die Influencerin bestätigte bereits vor wenigen Tagen: Der Ofen ist aus. Jetzt äußert sich auch Jakub – der das Liebescomeback mit Kate ebenfalls ausschließt!

"Leider ist der Spruch wahr, dass Liebe allein manchmal nicht reicht", beginnt er in seiner Instagram-Story. Das zu realisieren, sei "ein Schlag in die Fresse." "Es ist für uns beide einfach der Punkt gekommen, wo wir auf keiner Ebene im Leben übereinkommen, wir kommen auf keinen Nenner", erklärt der Kicker weiter. Er sehe absolut keine Chance mehr, dass sich irgendetwas an der Situation ändern könnte. "Man fühlt sich nicht mehr frei, man fühlt sich innerlich wie in einem Gefängnis", gibt Jakub zu. Er habe Kate über alles geliebt und wünsche ihr nur das Beste, aber: "Es wird dieses Mal auch kein Comeback mehr geben", stellt er klar. Dennoch werde Kate für immer zu seinem Leben gehören.

Auch Kate äußerte sich bereits zu der Situation. "Ich denke, dass bei uns der Ofen aus ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch einfach, da gibt es nicht mehr viel zu retten", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar. In den vergangenen Monaten hätten die beiden zwar schöne Momente miteinander gehabt, doch am Schluss hätten die Probleme überwogen.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki, April 2023

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

