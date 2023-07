Keine Trennung? Avril Lavigne und Tyga gemeinsam auf Party!

Geht da etwa doch noch was? Nach einer fast viermonatigen Romanze sollen Avril Lavigne (38) und Tyga (33) seit vergangenem Monat schon wieder getrennte Wege gehen. Oder auch nicht: Denn die Musiker scheinen sich nach wie vor gut zu verstehen. Das zumindest lassen immer wieder auftauchende Bilder vermuten, die das Ex-Paar gemeinsam zeigen. Wie auch jetzt wieder: Im Partnerlook erscheinen Avril und Tyga zu einer Party.

Am vierten Juli zelebrierten die Amerikaner ihre Unabhängigkeit. Grund genug also für jede Menge Partys im ganzen Land. Das dachten sich wohl auch Avril und Tyga: Gemeinsam wurden sie beim "Red, White, and Bootsy"-Event in Malibu gesichtet. Fotos zeigen, wie die Musiker in einem aufeinander abgestimmten Look ganz in Weiß zur Party erschienen. Dabei wirkten sie noch immer vertraut miteinander und weniger wie ein Paar, das seine Beziehung erst kürzlich an den Nagel gehängt hat.

Dass die Künstler erneut gemeinsam abgelichtet wurden, ließ Fans deswegen jetzt hoffen, die "Complicated"-Interpretin und der Rapper könnten wieder zueinandergefunden haben. Erst vor wenigen Tagen zeigten Fotos und Videos, die TMZ vorliegen, Avril und ihren Ex in einem Club in Las Vegas. Laut einem Insider soll Tyga die 38-Jährige bei ihrem Auftritt unterstützt haben.

ActionPress Avril Lavigne und Tyga im Juli 2023

KCS Presse / MEGA Avril Lavigne und Tyga, März 2023

Instagram / avrillavigne Tyga und Avril Lavigne im Mai 2023

