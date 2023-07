Kurz nach Trennung: Tyga und Avril Lavigne zusammen im Club!

Läuft da etwa doch wieder etwas zwischen ihnen? Vor wenigen Monaten hatte sich Avril Lavigne (38) von ihrem Verlobten Mod Sun (36) getrennt. Nur wenig später machten Gerüchte über eine Liebelei zwischen ihr und Tyga (33) die Runde. Mit dem Rapper wurde die Musikerin immer wieder gesehen und teilte sogar ein Kuschelbild mit ihm. Eigentlich soll zwischen den beiden seit Kurzem aber alles vorbei sein. Doch Avril und Tyga verbringen offenbar immer noch Zeit zusammen!

Am Wochenende performte die "Complicated"-Interpretin mit DJ Marshmello im Encore Beach Club in Las Vegas. Wie Fotos und Videos, die TMZ vorliegen, zeigen, bekam sie dabei Unterstützung von ihrem Ex! Tyga soll Avril während ihres Sets von einem VIP-Abschnitt aus zugesehen haben. Laut der Quelle sei die 38-Jährige anschließend zu dem Musiker rübergegangen und habe sich ganz vertraut mit ihm unterhalten. Nach dem Auftritt sollen die zwei die Location gemeinsam mit ihrer Truppe verlassen haben.

Ein Insider hatte Ende Juni gegenüber dem Magazin verraten, dass Avril und Tyga schon seit einigen Monaten getrennt sein sollen. Doch trotz ihres Liebes-Aus herrsche kein böses Blut zwischen ihnen: Sie sollen sich im Guten getrennt haben und immer noch befreundet sein, was eine Erklärung für ihr immer noch inniges Verhältnis sein könnte.

X17 / ActionPress Avril Lavigne und Tyga im April 2023

KCS Presse / MEGA Avril Lavigne und Tyga, 2023

Instagram / avrillavigne Tyga und Avril Lavigne im Mai 2023

