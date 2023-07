Liebes-Comeback: Avril Lavigne und Tyga sind wieder ein Paar

Sie können wohl doch nicht ohne einander! Avril Lavigne (38) und Tyga (33) hatten sich vor wenigen Tagen voneinander getrennt. Danach wollten die Sängerin und der "Macarena"-Interpret weiterhin befreundet bleiben und verbrachten weiterhin viel Zeit miteinander: Am vierten Juli feierten die zwei gemeinsam die amerikanische Unabhängigkeit. Und offenbar knistert es immer noch zwischen den beiden Musikern, denn: Avril und Tyga geben ihrer Liebe wohl noch eine Chance!

"Tyga und Avril sind wieder zusammen", verrät jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly. Allerdings wollen die "Sk8ter Boy"-Interpretin und der Rapper es langsam angehen lassen. "Sie haben sich getrennt, haben wieder angefangen zu reden und beschlossen, der Sache noch eine Chance zu geben", berichtet die Quelle weiter. Ganz fest sei es jedoch noch nicht – sie würden sie Dinge erst einmal locker halten.

Zum amerikanischen Nationalfeiertag erschienen die Blondine und ihr Liebster sogar im Partnerlook! Beide erschienen ganz in Weiß zu der "Red, White and Bootsy"-Party in Malibu. Schon während des Events wirkten die beiden sehr vertraut miteinander – trotz der vorangegangenen Trennung.

Getty Images Tyga, Rapper

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

ActionPress Avril Lavigne und Tyga

