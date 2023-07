Nach Trennung: Avril Lavigne und Ex Tyga drehen ein Video

Was hat das zu bedeuten? Tyga (33) und Avril Lavigne (38) hatten ihre Fans vor einigen Monaten überrascht, als sie plötzlich knutschend gesehen wurden. Daraufhin hatten sie auch kein Geheimnis mehr daraus gemacht, vernarrt ineinander zu sein. Sie turtelten und kuschelten in der Öffentlichkeit, was das Zeug hält. Ende Juni offenbarte ein Insider aber: Sie sollen sich getrennt haben. Aber ist da wirklich was dran? Avril und Tyga drehen nun ein Video zusammen!

Auf seinem TikTok-Profil teilt der Rapper einen Clip, in dem er zunächst alleine zu sehen ist. Doch dann tanzt Avril von der Seite rein – und die beiden bewegen sich zu Tygas Song "Bops Goin Brazy". Die Fans sind verwirrt: "Hä, sind die jetzt zusammen?" oder "Ist das jetzt echt?", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Es ist aber nicht das erste Mal, dass sie sich nach den Trennungsnews gemeinsam blicken lassen.

So wurden Avril und Tyga vor wenigen Tagen schon beim Feiern in einem Klub in Las Vegas erwischt. Zuvor hatte die Blondine dort einen Auftritt. Die beiden wirkten sehr vertraut, sprachen viel miteinander und kamen sich immer wieder näher.

Anzeige

KCS Presse / MEGA Avril Lavigne und Tyga, 2023

Anzeige

X17 / ActionPress Avril Lavigne und Tyga im April 2023

Anzeige

ActionPress Tyga und Avril Lavigne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de