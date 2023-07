Sportlich: Karlie Kloss zeigt ihren Babybauch beim Work-out

Von ihrer Fitness-Routine lässt sie sich wohl nicht abhalten! Karlie Kloss (30) und Joshua Kushner (38) sind seit 2018 verheiratet. Im November 2021 hatten das Model und der Geschäftsmann ihren Sohn Levi Joseph auf der Welt begrüßt. Schon bald bekommt der Kleine ein Geschwisterchen, denn die US-Amerikanerin erwartet aktuell wieder Nachwuchs. Mittlerweile ist ihr Babybauch auch schon kugelrund – doch Sport gehört für Karlie offenbar auch im Schwangerschaftsendspurt dazu!

In ihrer Instagram-Story teilt die 30-Jährige nun ein paar Clips ihres Work-outs. Erst zieht sich die Laufstegschönheit an einem Fitnessband hoch, dann macht sie einige Ausfallschritte. Auch für ein Spiegelselfie posiert die Schwangere in ihrem Gym. Ihre XXL-Babykugel setzt sie dabei in einem sportlichen Outfit in Szene: Zu einem grauen Trainigs-BH kombiniert Karlie eine hautenge Leggings.

So wie es aussieht, müssen sich die Beauty und ihr Mann auch nicht mehr lange gedulden, bis sie ihr zweites Kind in den Armen halten. Vor wenigen Tagen feierte Karlie auch schon eine Babyparty mit ihren Liebsten. "Ich fühle so viel Liebe nach meiner zweiten Babyparty. Ich bin dankbar für meine geliebten Freunde und meine Familie auf dieser Mutterschaftsreise", schwärmte sie danach im Netz.

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Juli 2023

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Juli 2023

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Juli 2023

