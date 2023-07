Neupapa Daniel Radcliffe schwärmt von seinem Vaterglück

Daniel Radcliffe (33) geht in seiner neuen Rolle so richtig auf! Der Harry Potter-Darsteller ist seit neun Jahren mit Erin Darke liiert. Im Frühjahr hatte das Paar seine Fans mit der Nachricht überrascht, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Ende April erblickte der Sohn der beiden Schauspieler das Licht der Welt. Wie sehr er sein Vaterglück genießt, verriet Daniel in einem Interview.

"Er lächelt und das ist alles, was ich brauche. Das ist einfach großartig", schwärmte der 33-Jährige im Gespräch mit E! News. Wie wichtig ihm sein Kleiner ist, machte Daniel ebenfalls deutlich. "Ich bin mir sicher, dass ich zumindest für ein paar Jahre etwas wählerischer sein werde, wie viel ich arbeite, weil ich es wirklich genieße, Zeit mit ihm zu verbringen, und das möchte ich auch weiterhin tun", erklärte der Brite.

Ob das der Grund ist, warum Daniel in der neuen "Harry Potter"-Serie nicht dabei sein wird? Nein, denn er habe mit seiner Rolle als Hogwarts-Schüler komplett abgeschlossen. "Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen. Doch ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben", erklärte Daniel im Interview mit dem Online-Magazine ComicBook.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Weird: The Al Yankovic Story"

Getty Images Schauspieler Daniel Radcliffe im März 2022

Getty Images Daniel Radcliffe, "Harry Potter"-Star

