Verdächtige Posts: Ist Jennifer Iglesias wieder vergeben?

Ist sie wieder in festen Händen? Bei Love Island hatte Jennifer Iglesias (24) im vergangenen Jahr nach der großen Liebe gesucht. Tatsächlich verliebte sie sich dort auch in Nico und die beiden waren eine Zeit lang ein Paar, bis sie sich im Oktober schließlich trennten. Nun sieht es aber ganz so aus, als würde Jennifer wieder in einer Beziehung sein!

Auf Instagram postet die Influencerin derzeit viele Schnappschüsse, die sie in Begleitung eines Mannes zeigen. So hat der Tätowierte etwa die Hand auf ihr Bein gelegt oder sie genießen einen gemütlichen Tag in einem Spa. Zu einem Foto, auf dem die beiden einen Cocktail hochhalten, postete Jenni außerdem ein Herz-Emoji und ein Schloss. Um wen es sich bei ihrem neuen Lover handeln könnte, ließ die 24-Jährige bislang aber noch nicht durchblicken.

Noch Ende letzten Jahres hatte Jennifer bei Promi Big Brother heftig gegen ihren Ex geschossen. Sie hatte sogar offenbart, weshalb es zu einer Trennung gekommen war: "Es kam raus, dass mein Ex Nico was mit einem Escort hatte. Ich habe davon nur erfahren, weil einer meiner besten Freunde sie auch irgendwie kannte. Nach diesem Betrug habe sie dann die Reißleine gezogen.

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico im "Love Island"-Finale

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias mit einem fremden Mann

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin

