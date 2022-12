Jennifer Iglesias enthüllt: Nico betrog sie mit Escort-Dame!

Jennifer Iglesias (24) packt aus! Die Sängerin gewann gemeinsam mit Nico die diesjährige Staffel von Love Island. Nach dem Sieg schien das Liebesglück des Paares perfekt zu sein, doch Anfang Oktober gaben sie ihre Trennung bekannt. Nico warf seiner Ex zwar öffentlich vor, ein falsches Spiel gespielt zu haben, doch um den Trennungsgrund wurde bisher ein Geheimnis gemacht. Jetzt verrät Jenni: Nico soll sie mit einer Escort-Dame betrogen haben.

Über das unschöne Ende ihrer Beziehung spricht Jenni heute Abend bei Promi Big Brother. "Es kam raus, dass mein Ex Nico was mit einem Escort hatte. Ich habe davon nur erfahren, weil einer meiner besten Freunde sie auch irgendwie kannte", bricht die 24-Jährige ihr Schweigen zu dem Trennungsgrund. Die Frau habe gewusst, dass Nico in einer Beziehung mit Jenni ist und habe sogar vorgehabt, ihn zu erpressen. "Sie dachte, dass sie damit viel Geld machen kann", erklärt Jenni.

Bisher habe Jenni nicht gewusst, wie sie damit umgehen soll. Es ist das erste Mal, dass sie öffentlich darüber spricht. Doch nachdem Nico ertappt wurde, soll er seiner Ex gefakte Chats von ihr und anderen Männern geschickt haben. "Er wollte, dass es so aussieht, als ob ich mit anderen Männer gechattet hätte und ich die Fremdgängerin wäre. [...] Das geht schon in Richtung Rufmord. Er wollte mich damit erpressen, hat sich dann aber nicht getraut", offenbart Jenni.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1 Jenni bei "Promi Big Brother" 2022

Sat.1 Jay Khan, Jennifer Iglesias, Micaela Schäfer, Sam Dylan und Katy Karrenbauer bei "Promi Big Brother"

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Nico, "Love Island"-Kandidat 2022

