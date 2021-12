Begibt sich Joelina Karabas (22) bald im TV auf die Suche nach der großen Liebe? Die Tochter von Danni Büchner (43) war in den vergangenen Jahren schon in einigen Formaten zu sehen – darunter bei Goodbye Deutschland und Shopping Queen, wo sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf Mallorca shoppen ging. Doch könnte sich Joelina auch vorstellen, eines Tages an einer Datingshow teilzunehmen? Immerhin ist sie schon eine ganze Weile Single...

Im "Nachricht von Sam"-Podcast sprach die TV-Bekanntheit mit Sam Dylan (30) ganz offen über ihr Liebesleben. Dabei gab sie preis, dass sie im Alter von 15 Jahren ihre letzte Beziehung gehabt habe. "Und so etwas wie Datingformate, könntest du dir das vorstellen?", wollte der einstige Prince Charming-Kandidat daraufhin von ihr wissen. Doch Joelina schien da eher skeptisch zu sein. Sie finde solche Shows eher schwierig, da es ihr zufolge viele Teilnehmer gebe, die es nicht ernst mit einem meinen. "Ich mag kein Fake", stellte sie klar.

Laut dem Influencer würde die 22-Jährige jedenfalls perfekt zur Sendung Love Island passen. "Ich könnte mir das gut vorstellen, das ist mal etwas ganz anderes", erklärte Sam seine Haltung. Joelina hingegen schien eher abgeneigt zu sein. "Da wird man ja auch die ganze Zeit beobachtet und ich weiß halt, wenn ich jetzt irgendwas mache, es sehen alle. Stell dir mal vor, ich lande mit einem im Bett und meine Mutter sieht mich da", äußerte sie ihre Bedenken.

Sam Dylan, Influencer

Joelina Karabas, Influencerin

Joelina Karabas, Tochter von Danni Büchner

