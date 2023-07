Grund für Ehekrise: Hatte Kyle Richards Affäre mit Sängerin?

Hat Kyle Richards ein Auge auf eine Frau geworfen? Seit einigen Tagen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass sich die Schauspielerin und ihr langjähriger Ehemann Mauricio Umansky scheiden lassen wollen. Kyle selbst stellte inzwischen klar, dass die Behauptungen nicht wahr seien, sie und Mauricio jedoch ein schweres Jahr gehabt hätten. Einige Fans sind sich sicher, den Grund dafür zu kennen: Kyle soll mit einer Country-Sängerin geflirtet haben!

Anlass zu dieser Annahme ist die Tatsache, dass die Tante von Paris Hilton (42) eine Weile lang nichts mehr mit oder über Mauricio gepostet hatte. Stattdessen war Morgan Wade immer häufiger auf ihrem Profil zu sehen. Die beiden sollen sogar zusammen im Urlaub gewesen sein. Außerdem begleitete die 28-Jährige den Real Housewives of Beverly Hills-Star zu den American Music Awards. Einem Twitter-User ist zudem aufgefallen, dass sie zueinander passende Ringe und Tattoos tragen. "Es ist nicht mal unauffällig", meint ein weiterer. Ein anderer scherzt: "Wenn sie beide anfangen, zueinander passende Ketten mit Blitz-Anhänger zu tragen, sterbe ich."

Wirklich was dran ist an den Spekulationen aber offenbar nicht. Ein Insider berichtet The Messenger, dass weder Kyle noch Mauricio fremdgegangen seien: "Kyle und Morgan sind nicht zusammen und haben auch nicht miteinander geschlafen. Sie sind nur Freunde."

Anzeige

Getty Images Unternehmer Mauricio Umansky und Reality-TV-Star Kyle Richards

Anzeige

Instagram / morganwademusic Morgan Wade und Kyle Richards im Februar 2023 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de