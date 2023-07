Im heißen pinken Fummel: Laura Maria Rypa genießt Urlaub

Laura Maria Rypa (27) könnte es gerade nicht besser gehen! Gemeinsam mit Pietro Lombardi (31) schwebt sie im absoluten Familienglück: Vor wenigen Monaten durften sie ihren kleinen Sohn Leano Romeo auf der Welt begrüßen. Aktuell verbringen die Influencerin und der Sänger auch schon die erste Reise mit ihrem Nachwuchs und urlauben gerade auf der griechischen Insel Korfu. In einem heißen Kleid beweist Laura Maria nun, wie wohl sie sich dort fühlt.

Auf Instagram zeigt die Netzbekanntheit, dass ihr bei all der Baby-Bespaßung auch Zeit für ihr eigenes Styling bleibt! In einem engen Kleid spaziert sie über die Insel und lächelt glücklich in die Kamera. Das pinkfarbene Dress mit dem tiefen Ausschnitt und den süßen Stickerei-Details ist ein echter Hingucker. Pietro scheint es zu gefallen: Er kommentiert das Video seiner Verlobten mit einem roten Herz.

Das Kleid schmeichelt Lauras Figur perfekt – dass sie Ende Januar erst Mama geworden ist, ist ihr nicht mehr anzusehen. Die junge Mutter brauchte nämlich nur drei Monate, um ihre Schwangerschaftspfunde loszuwerden! "Ich habe um die 17 Kilogramm zugenommen und bin wieder bei meinem normalen Gewicht", verkündete sie im April stolz.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano auf Korfu

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Juni 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Sohn

