Krümel spricht Klartext: Hat sie die Gäste heimlich gefilmt?

Krümel äußert sich zu den Vorwürfen. Seit rund zwölf Jahren betreibt die Kult-Gastronomin nun schon die allseits bekannte Partylocation Krümels Stadl und hat im Laufe der Zeit wohl jeden namhaften Ballermannstar bei sich willkommen geheißen. Und auch die herausfordernde Zeit der Pandemie hatte die Kneipenbesitzerin meistern können. Doch nun machen üble Anschuldigungen die Runde: Denn einige Partygäste behaupten, auf den Toiletten gefilmt worden zu sein. Jetzt bezieht Krümel Stellung.

"Es gibt keine Kameras auf den Toiletten. Das wäre für mich eine absolute Verletzung der Privatsphäre", stellt der Goodbye Deutschland-Star im RTL-Interview klar. Es habe ausschließlich eine Kamera gegeben, die auf das Waschbecken und die Lagertür gerichtet war. Dafür soll es jedoch einen guten Grund gegeben haben: "Wir hatten extremen Vandalismus in Krümels Stadl. Da ging es um Tausende von Euro."

Doch das sind nicht die einzigen Vorwürfe, mit denen Krümel zu kämpfen hat: Denn ein ehemaliger Mitarbeiter der Barbesitzerin behauptete bei Sat.1, dass er mit Kameras in seiner Mitarbeiterwohnung ausspioniert worden sei. Doch die Blondine beteuerte: "Ich war selber total überrascht, dass da überhaupt Kameras sind. Das wusste ich erst an dem Tag, an dem mir die Vorwürfe gemacht worden sind."

ActionPress Krümel bei der Saisoneröffnung "Krümels Stadl 2023"

Instagram / CpPVYnFMrbA Krümel

ActionPress Krümel im "Krümels Stadl"

