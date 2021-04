Krümel gedenkt ihres verstorbenen Freundes Willi Herren (✝45). Am Dienstag war der Ballermann-Star leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Sein plötzlicher Tod sorgte nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seinen prominenten Freunde und Kollegen für große Bestürzung. Im Netz widmeten ihm unter anderem sein Promis unter Palmen-Mitstreiter Calvin Kleinen und sein Kumpel Mickie Krause (50) rührende Zeilen. Im Promiflash-Interview erinnert nun auch Goodbye Deutschland-Star Marion Pfaff alias Krümel mit liebevollen Worten an Willi.

Die Partysängerin und den ehemaligen Lindenstraße-Darsteller verbindet eine langjährige Freundschaft. "Willi war bei meinem ersten Auftritt 2005 dabei. Ich war so nervös und hatte so eine Angst. Der Willi war wirklich der Einzige, der es geschafft hat, mir die Angst zu nehmen. Einfach mit seiner Art und mit seiner Lockerheit", erklärt die 48-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Ab diesem Zeitpunkt seien sie eins gewesen und das habe sich auch nie wieder geändert: "Wir haben gleich getickt und hatten die gleichen Ideen. Wir waren fast schon seelenverwandt."

Krümels schönste Erinnerung an den Entertainer sei ihre gemeinsame Zeit in Thailand für die Dreharbeiten von Kampf der Realitystars. Sie waren die Ältesten im Haus und verbrachten zwei Wochen lang jeden Tag miteinander. "Wir saßen schon mit unserer Tasse Kaffee am Strand, wenn die Sonne aufging und wir haben Lachflashs bekommen, dass wir dadurch ungewollt die anderen geweckt haben", resümiert die Mallorca-Auswandererin. Auch fernab der Dreharbeiten hätten sie immer viel gelacht. "Es hat mich kein Mensch auf der Welt so zum Lachen bringen können wie ein Willi Herren", fasst die Reality-TV-Teilnehmerin zusammen. Seine Herzlichkeit und Lebenslust würden ihr schon jetzt total fehlen.

