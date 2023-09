Krümel sauer: Nadja Abd el Farrag sagt Auftritt bei ihr ab

Sie ist total sauer! Krümel, die bürgerlich eigentlich Marion Pfaff heißt, ist aus Mallorca nicht mehr wegzudenken. Seit einigen Jahren betreibt die Auswanderin das Lokal "Krümels Stadl" auf der sonnigen Insel. Um ihre Gäste bestens zu unterhalten, setzt die Unternehmerin auf prominente Sänger, die ihren Laden füllen sollen. Eigentlich sollte Nadja Abd el Farrag (58), die Ex des Poptitans Dieter Bohlen (69), am Wochenende auftreten, doch die hat kurzfristig abgesagt. Darüber ist Krümel jetzt stinksauer.

Wie Naddel gegenüber Bild sagt, habe sie die Reise nach Mallorca wegen Angst-Attacken abgesagt. Sie sei früher schon häufig bei Krümel aufgetreten, doch dabei soll einiges schiefgelaufen sein. "Ich habe das ja fast vier Jahre auf Mallorca mitgemacht. Ich war von Anfang an nicht so begeistert von der Idee, da wieder aufzutreten", gibt Naddel zu. Krümel passt das so gar nicht: "Ich bin sehr enttäuscht. So eine kurzfristige Absage ist nicht in Ordnung. Ich hatte mich sehr auf ein Wiedersehen mit Nadja gefreut. Sie sollte 3.000 Euro bekommen. Das ist viel Geld für unseren Laden."

Andreas Ellermann, der mit Naddel auftreten sollte, bot seine Ex Patricia Blanco (52) als Ersatz an. "Patricia könnte auch die Gage behalten. Ich will Krümel auf keinen Fall hängen lassen. Nadja hat mir ihre Mallorca-Angst erst kurz vor dem Abflug gebeichtet. Die Flüge waren bereits gebucht", sagt der Millionär. Auch darauf will sich die Kult-Auswanderin nicht einlassen: "Was soll ich mit Patricia Blanco?"

Instagram / kruemel_mallorca_official Krümel, Partysängerin

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, Partysängerin

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Star

