Der Geduldsfaden von Krümel alias Marion Pfaff ist jetzt gerissen: Sie will die Zelte auf Mallorca abreißen und ihr Stadl verkaufen. Seit rund neun Jahren betreibt die Kult-Gastronomin nun schon die allseits bekannte Party-Location auf der Urlaubsinsel, hat im Laufe der Zeit wohl jeden namhaften Ballermannstar bei sich willkommen geheißen. Doch aufgrund der aktuellen Lage bleibt der Club schon seit Monaten leer – und wird es nach neuen Beschlüssen der spanischen Regierung auch noch für mindestens weitere sechs Monate bleiben. Krümel sieht keinen Ausweg mehr – und schmeißt hin!

Auf der Insel ist erneut der Notstand ausgerufen worden – und das bis April nächsten Jahres. "Auf Malle hat sich's ausgefeiert. Keinen Bock mehr. Ausgangssperre ab 23 Uhr, nur noch sechs Personen bei privaten Treffen, das wird also nichts mit einer Sommersaison 2021", schreibt die 48-Jährige zu einer Videobotschaft auf Instagram, in der sie unter anderem mitteilt: "Wenn ihr fragt: Was machst du mit Krümels Stadl? Ganz ehrlich? Wenn ihr es kaufen wollt, schreibt mich an! Ich bin soweit, mein Baby zu verkaufen. [...] Schreibt mich einfach an, wir werden uns schon einig." Eine Entscheidung, die Marion das Herz bricht: "Es war immer eine Schatztruhe. Es stand immer für Erfolg und ich habe viel mit meiner Familie dafür gekämpft, dass wir da stehen, wo wir sind oder waren." Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin spiele sogar mit dem Gedanken, ihre Wahlheimat zu verlassen.

Aufgeben ist eigentlich nicht Krümels Art: "Ich bin immer ein Mensch, der sagt: Wird wieder alles gut, kann nur besser werden. Aber jedes Mal, wenn ich das dieses Jahr gesagt habe, wurd's wieder schlimmer", beteuert die gebürtige Nordrhein-Westfälin. Mittlerweile sehe sie jedoch einfach kein Licht mehr am Ende des Tunnels.

Anzeige

Instagram / kruemel_mallorca_official Krümel alias Marion Pfaff im Oktober 2020

Anzeige

kruemels_stadl / Instagram Marion Pfaff in ihrer Kneipe "Krümels Stadl" 2018

Anzeige

Instagram / kruemel_mallorca_official Krümel im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de