Lewis Capaldi scherzt: Seine Lieder sind totale Misserfolge!

Lewis Capaldi (26) macht nur allzu gerne Witze über sich selbst! Der Sänger ist aus den Charts gar nicht mehr wegzudenken. Mit seinen Hits wie "Before You Go" oder "Wish You The Best" sang er sich nicht nur in die Herzen der Fans – sondern auch in die größten Stadien der Welt. Doch erst vor wenigen Tagen kündigte er aufgrund seines Tourette-Syndroms eine Auszeit an. Trotz allem verliert Lewis seinen Humor nicht!

Es ist das erste Interview nach seinem emotionalen Statement bezüglich seiner Pause – und Lewis zeigt sich jetzt schon wieder von seiner lustigen Seite. In dem YouTube-Format "Hot Ones" erklärt er, was er in der Musikbranche gelernt habe. "Das ist eine gute Frage. Man lernt einfach, dass man nichts weiß. [...] Man weiß nicht mal, was ein Hit ist. Jedes Mal, wenn ich denke, dass ein Song ein Riesenhit ist, ist es ein scheiß Misserfolg", führt er schonungslos aus.

"Die Labels wissen nichts, du weißt nichts. Niemand weiß irgendwas. Nichts für ungut", witzelt Lewis weiter. Dass dies nicht so ganz stimmt, ist nicht zu übersehen. Denn mit seinen Liedern feiert der Schotte große Erfolge. Diese kann er jedoch nicht wirklich zelebrieren. Denn er leidet an dem allzu bekannten Imposter-Syndrom. "Das Leben ist bedeutungslos", überspielt er das Ganze abschließend erneut mit Humor.

Lewis Capaldi, Sänger

Lewis Capaldi im Jahr 2022

Lewis Capaldi, schottischer Musiker

