Nach verpatztem Auftritt: Lewis Capaldi kündigt Pause an

Lewis Capaldi (26) meldet sich mit einer beunruhigenden Nachricht bei seinen Fans. Der Sänger geht in der Öffentlichkeit ganz freimütig mit dem Thema psychische Gesundheit um und machte vor einiger Zeit auch bekannt, dass er am Tourette-Syndrom leidet. Deswegen muss er hin und wieder Konzerte unterbrechen – wie etwa am Wochenende auf dem Glastonbury-Festival. Jetzt entschuldigt sich Lewis für seinen Ausfall und kündigt eine Pause an.

In seiner Instagram-Story meldet sich der Schotte mit einem Statement und bedankt sich bei den Fans, die ihn am Wochenende unterstützt haben. Außerdem kündigt Lewis an: "Die Tatsache, dass dies wahrscheinlich keine Überraschung ist, macht es nicht einfacher, es zu schreiben, aber es tut mir sehr leid, euch mitzuteilen, dass ich in absehbarer Zeit eine Pause vom Touren einlegen werde." Er wolle sich Zeit nehmen, sich an sein Tourette zu gewöhnen und es unter Kontrolle zu bekommen.

Wie lange er ausfallen wird, erwähnt Lewis noch nicht. "Es tut mir so unglaublich leid für alle, die geplant hatten, vor Ende des Jahres zu einer Show zu kommen, aber ich muss mich gut fühlen, um auf dem Niveau zu spielen, das ihr alle verdient", führt er aus.

Getty Images Lewis Capaldi im Juni 2023

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

