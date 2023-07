Wendung: Britney Spears soll sich selbst geschlagen haben!

Offenbar war alles ganz anders! Britney Spears (41) war gestern in einen Zwischenfall geraten. In einem Casino wollte sie den NBA-Star Victor Wembanyama (19) zu seinem Sieg beglückwünschen. Doch so weit kam es erst gar nicht: Stattdessen soll der Bodyguard des Basketballers die Sängerin geohrfeigt haben. Eine Anklage wird es aber nicht geben, wie die örtliche Polizei bereits bestätigte. Ohnehin spielte sich der Vorfall augenscheinlich ganz anders ab...

Wie ein Video zeigt, das TMZ vorliegt, schlug nicht der Leibwächter Britney – sondern sie sich selbst! In dem Clip ist zu sehen: Während die 41-Jährige dem Sportler hinterherlief, fuchtelte sie mit ihrem Armen herum. Der Sicherheitsmann streckte seinen Arm ebenfalls schützend hinter Victor – so stießen die beiden Hände zusammen und Britneys Hand landete in ihrem Gesicht. Zu Boden ging die "Criminal"-Interpretin ebenfalls nicht, wie Augenzeugen behauptet hatten.

Via Instagram hatte Britney den Vorfall aber ganz anders geschildert. "Sein Bodyguard gab mir vor versammelter Mannschaft eine Ohrfeige", hatte die zweifache Mutter erklärt. Auch ihr Mann Sam Asghari (29) hatte sich geäußert und hatte harte Worte gefunden: "Ich hoffe, dass der Mann seine Lektion lernt und seine Missachtung von Frauen ändert."

Getty Images Victor Wembanyama, NBA-Spieler

Getty Images Britney Spears im Jahr 2014

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2019

