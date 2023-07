Will Tori Spelling ihren Ex Dean McDermott zurückgewinnen?

Ist das letzte Wort noch nicht gesprochen? Tori Spelling (50) und Dean McDermott (56) hatten vor einigen Wochen eigentlich bekannt gemacht, dass sie sich scheiden lassen. Nach 18 Jahren Beziehung ist die Ehe der Schauspieler am Ende. Doch zuletzt gab es dann Spekulationen, dass dieser Entschluss noch nicht endgültig sei. Und für Tori ist er das offenbar auch nicht: Die Blondine will ihren Ex angeblich zurückgewinnen!

Das verraten Freunde der ehemaligen Beverly Hills, 90210-Darstellerin nun gegenüber Radar Online. Demnach sei die Blondine zwar mit ihren Kindern von zu Hause ausgezogen – das Ende ihrer Liebe bedeute das aber nicht. "Sie sagt, dass es nur vorübergehend ist", erklärt die Quelle. Dean hingegen sehe das etwas anders, fügt der Insider hinzu: "Dean will sofort aus der 17-jährigen Ehe raus!"

So scheint es, als gehe die Trennung vor allem von Dean aus. Im Netz ist davon aber noch nichts zu erkennen. Denn in der Instagram-Bio des siebenfachen Vaters steht noch immer der Satz: "Mit der Liebe meines Lebens verheiratet – Tori Spelling!" Auch sind noch immer zahlreiche Pärchenfotos auf der Seite des 56-Jährigen zu finden.

Getty Images Tori Spelling, Mai 2023

Getty Images Tori Spelling im August 2019

Getty Images Tori Spelling, Dean McDermott und sein Jack im April 2009

