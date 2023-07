Wird sich Prinz Harry aus der Öffentlichkeit zurückziehen?

Wird sich Prinz Harry (38) an seinen ursprünglichen Plan halten? Im Januar 2020 hatten der Bruder von Prinz William (41) und seine Frau Herzogin Meghan (41) bekannt gegeben, sich aus dem englischen Königshaus zurückzuziehen und ihre royalen Pflichten niederzulegen. Stattdessen wollte sich das Paar ein ruhigeres Leben in den USA aufbauen, doch das Vorhaben scheiterte schnell: Die Sussexes stehen regelmäßig in den Schlagzeilen. Gerüchten zufolge könnte sich das schon bald ändern...

Laut Mail Online versuche sich der zweifache Vater in seiner Wahlheimat tatsächlich bedeckt zu halten und nicht ins Blitzlichtgewitter zu geraten. Im Gegensatz zu Meghan soll Harry seine Privatsphäre und das fehlende Rampenlicht genießen. Freunde des 38-Jährigen berichten, dass er aus ihrem Leben "verschwunden" sei, doch diese Entscheidung soll Harry guttun und zu seinem neuen Leben passen.

Red-Carpet-Auftritte des Briten sind tatsächlich eine Seltenheit. Nach der Krönung seines Vaters König Charles (74) im Mai besuchten Harry und Meghan allerdings ein Event. Bei den Women of Vision Awards erhielt die 41-Jährige nämlich einen Preis – kein Wunder also, dass Meghans Gatte an ihrer Seite erschien und den Abend mit ihr feierte.

