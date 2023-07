61 Jahre alt: Denkt Schauspieler Tom Cruise an Ruhestand?

Hört Tom Cruise (61) bald auf? Im Jahr 1981 gab der Schauspieler in dem Film "Endlose Liebe" sein Leinwanddebüt. Von da aus ging es für den US-Amerikaner mit irischen, deutschen und englischen Wurzeln steil bergauf. Der Durchbruch gelang ihm 1986 mit dem Film Top Gun. Aktuell promotet Tom seinen neusten Action-Blockbuster Mission Impossible: Dead Reckoning. Doch denkt der Filmstar auch schon an seinen Ruhestand?

Inzwischen hat Tom das 61. Lebensjahr erreicht und ist, was seinen Beruf als Schauspieler angeht, immer noch voll dabei. Pläne, sich zur Ruhe zu setzen, hat der Filmproduzent keine – ganz im Gegenteil. Dahingehend lasse er sich von Harrison Ford (80) inspirieren, der auch noch mit 80 Jahren vor der Kamera steht. "Harrison Ford ist eine Legende. Ich hoffe, dass ich in diesem Alter noch arbeiten kann. Ich habe noch 20 Jahre Zeit, um ihn einzuholen", betont Tom im Interview mit Sydney Morning Herald.

Gerne würde Tom bis dahin noch "Mission Impossible"-Filme drehen. Es ist bekannt, dass der waghalsige Darsteller gerne den ein oder anderen Stunt für seine Filme selbst macht. Noch hat er offenbar auch keine Probleme damit. Für eine Szene in "Mission Impossible: Dead Reckoning" stürzte er zum Beispiel mit einem Motorrad von einer Klippe. Der Film kommt am 13. Juli in die deutschen Kinos.

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Tom Cruise im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Tom Cruise auf der "Top Gun: Maverick"-Weltpremiere im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de