Der Ex-Bachelor Dominik Stuckmann verteidigt Datingshows!

Er ist noch immer überzeugt! Der Influencer Dominik Stuckmann (31) verteilte im Jahr 2022 als Der Bachelor die Rosen. Am Ende der Staffel entschied er sich für Anna Rossow (34), mit der er bis heute glücklich liiert ist. Auch wenn Datingshows oftmals als fake abgestempelt werden, so stellt der gebürtige Frankfurter nun klar: Dominik glaubt noch immer an das Konzept der Liebessuche im TV!

In einer Ausgabe der ZDF-Sendung "13 Fragen" ist der TV-Star zu Gast, um über Kuppelformate zu diskutieren. Den Vorwurf, dass dort niemand wirklich nach der wahren Liebe suchen würde, wolle er so nicht stehen lassen: "Ich denke, dass ich und meine Freundin der lebende Beweis dafür sind, dass Datingshows nicht nur fake sind. Denn wir haben uns wirklich gefunden." Für ihn sei es damals tatsächlich vor laufenden Kameras zu einer besonderen Begegnung gekommen: "Da finden echte Emotionen statt – ich habe mich in dieser Show verliebt."

Erst vor wenigen Wochen gestand der TV-Darsteller, dass er sich während seiner Staffel nicht sofort für Anna entschieden hatte: "Ich habe mich emotional so ein bisschen geschützt vor dem Ganzen und habe mir immer wieder eingeredet: Du musst auch andere Frauen kennenlernen." Letztendlich würde er sich aber immer wieder für seine heutige Partnerin entscheiden.

Anzeige

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About YOU Awards 2022

Anzeige

Instagram Dominik Stuckmann, "Der Bachelor" 2022

Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Imag Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de