Nach Hate: Danni Büchner zeigt weiterhin stolz ihren Body

Daniela Büchner (45) lässt sich nicht unterkriegen. In den vergangenen Monaten hatte die Goodbye Deutschland-Auswanderin regelmäßig mit fiesem Bodyshaming und Hass im Netz zu kämpfen. Die andauernde Kritik ihrer Fans führte sogar so weit, dass die Witwe von Jens Büchner (✝49) ganze 15 Kilogramm abnahm. Für ihre freizügigen Fotos kassiert Danni jedoch noch immer fiese Kommentare. Doch davon scheint sie sich nicht unterkriegen zu lassen: Jetzt zeigt sich Danni erneut im Badeanzug.

Auf den Instagram-Schnappschüssen ist die TV-Persönlichkeit in einem knallroten Badeanzug am Pool zu sehen. Während sie auf dem einen Foto ihren Sohn liebevoll umarmt und anlächelt, posiert sie auf den beiden anderen Bildern alleine. Dabei scheint sich Danni sichtlich wohlzufühlen: Selbstbewusst zeigt sie ihren Hammer-Body und strahlt mit einem breiten Grinsen in die Kamera. "Dankbar für so viel", schreibt sie unter den Post.

Erst kürzlich bekam auch Dannis Tochter Joelina Karabas (23) Hate zu spüren, nachdem sie im Netz ein freizügiges Spiegel-Selfie geteilt hatte. "Ich bin nicht mutig, um mich so zu zeigen, sondern es ist ein ganz normaler Bikini-Body. Ich finde es so schade, dass man heutzutage wegen seines Körpers angegriffen wird", betonte die 23-Jährige anschließend.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner auf Mallorca

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner auf Mallorca

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas im Juni 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Danni weiterhin ihren Körper im Netz präsentiert? Ich finde das total gut. Ich würde das nicht machen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de