Nach Tour: Elton John und David Furnish wollen weitere Kids

Ihre Familienplanung ist offenbar noch nicht abgeschlossen! Elton John (76) und sein Mann David Furnish (60) gehen schon seit fast 20 Jahren gemeinsam durchs Leben und sind seit 2014 offiziell verheiratet. Mit dem Filmproduzenten hat der Musiker zwei Söhne, die von Leihmüttern ausgetragen wurden. Mittlerweile sind die beiden Jungs schon zehn und zwölf Jahre alt – und bekommen bald vielleicht noch Geschwister!

Ein Insider gibt gegenüber Radar Online preis, dass der 76-Jährige und sein Ehemann die Familie noch erweitern wollen. "Sobald Elton seine letzte Tournee beendet hat, planen er und David, weitere Kinder zu bekommen", meint die Quelle. Da der allerletzte Auftritt seiner fünfjährigen "Farewell Yellow Brick Road"-Tour am 8. Juli in Stockholm erfolgte, könnte Elton sich von nun an also komplett auf seinen Kinderwunsch konzentrieren.

Trotz seiner Berühmtheit legt der Brite viel Wert darauf, dass seine Kinder so normal wie möglich aufwachsen. Dass er einer der bekanntesten Sänger der Welt ist, spiele Zuhause keine Rolle. "Sie wissen, was ihr Vater beruflich macht, aber ich bringe Elton nie mit nach Hause", hatte der "Tiny Dancer"-Interpret in einem Interview mit Mirror erklärt.

Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

Getty Images Elijah Furnish-John, David Furnish, Zachary Furnish-John und Lady Gaga im März 2022

Getty Images David Furnish und Elton John, November 2021

