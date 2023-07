Nippelblitzer: Florence Pugh posiert in durchsichtigem Kleid

Florence Pugh (27) ist stolz auf ihren Körper! Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in dem Horrorfilm "Midsommar" berühmt und startet seitdem komplett durch. Aber nicht nur mit ihren Filmen sorgt sie für Schlagzeilen – sondern auch mit ihren Outfits, die gerne mal gewagter sein dürfen. Bei einer Modenschau in Paris zeigt Florence sich nun in einem Hauch von Nichts!

Am Mittwoch fand in der französischen Hauptstadt die Fashionshow des Luxuslabels Maison Valentino statt. Mit dabei war auch die 27-Jährige, die sich dafür in ein besonders sexy Outfit schmiss: In einem bodenlangen Kleid aus transparentem, hellblauem Stoff legte sie einen Hammer-Auftritt in. Ihre Brust versteckte Florence dabei nicht – der kleine Nippelblitzer schien sie aber ganz und gar nicht zu stören. Lediglich einen hautfarbenen Slip trug sie unter dem durchsichtigen Look.

Florence fühlt sich offenbar pudelwohl in ihrer Haut. An ihrem Body würde sie auch nichts verändern – auch nicht für die Arbeit! Wie sie gegenüber Telegraph preisgab, war sie vor einiger Zeit für einen Film angefragt worden. Die Regisseure hatten von ihr verlangt, ihr Gewicht und ihr Aussehen zu verändern. "Das war so gar nicht das, was ich machen wollte, oder die Branche, in der ich arbeiten wollte", machte die "Little Women"-Darstellerin deutlich.

Pascal Le Segretain/Getty Images Florence Pugh in Paris im Juli 2023

Getty Images Florence Pugh in Paris im Juli 2023

Getty Images Florence Pugh, März 2023

