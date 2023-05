Florence Pugh sollte für eine Rolle an Gewicht verlieren

Sie war den Verantwortlichen nicht schlank genug. 2019 gelang Florence Pugh (27) durch den Horrorfilm "Midsommar" der schauspielerische Durchbruch – die Rolle verlangte ihr allerdings einiges ab. Da sie sich so sehr in die Rolle reinversetzt hatte und sich innerhalb dessen die schlimmsten Dinge vorgestellt hatte, hat sich die 27-Jährige nahezu selbst misshandelt. Glücklicherweise ist alles gut ausgegangen. Für einen anderen Film wurde von Florence allerdings etwas ganz anderes verlangt.

Der Filmstar erzählte dem Telegraph, dass er für einen Pilotfilm angefragt wurde – dieser sei aber schlussendlich dann gar nicht zustande gekommen. Die Produzenten hätten schließlich einige Ansprüche gestellt: "All die Dinge, die sie an mir zu ändern versuchten – ob es nun mein Gewicht, mein Aussehen, die Form meines Gesichts, die Form meiner Augenbrauen war – das war so gar nicht das, was ich tun wollte, oder die Branche, in der ich arbeiten wollte", erinnerte sich die Beauty zurück. Sie lehnte die Rolle ab und beschloss, erst dann zur Schauspielerei zurückzukehren, wenn sie ein "besseres Gespür dafür hat, was sie darstellen möchte."

Als Florence sich schließlich wieder bereit fühlte, war eine ihrer nächsten Rollen die einer weiblichen Wrestlerin an der Seite von Dwayne Johnson in dem WWE-Film "Fighting With My Family". Gegenüber Time erklärte sie: "Die Person, zu der ich zurückkehrte, war eine Wrestlerin mit Muskeln und dicken Oberschenkeln, die sich als Champion einen Namen machte. Das hat mir gut gefallen, denn als ich das letzte Mal dort war, wurde mir gesagt, ich müsse abnehmen – das war einfach nicht die Person, die ich sein wollte."

Florence Pugh, Schauspielerin

Florence Pugh, Schauspielerin

Florence Pugh, März 2023

